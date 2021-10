Fratelli d'Italia, Meloni: "Non voglio nostalgici del fascismo"

La leader della destra italiana interviene sull'inchiesta giornalistica di Fanpage sulla campagna elettorale del suo partito a Milano, dove risulta coinvolto Carlo Fidanza, capodelegazione di FdI in Ue attualmente sospeso: "Da noi non c'è spazio per il razzismo, per l'antisemitismo, per il folklore, per le imbecillità" Condividi:

La presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, è intervenuta ieri 7 ottobre sull''inchiesta giornalistica di Fanpage sull'estrema destra a Milano, in cui è finito anche l'ex capo-delegazione in Ue di FdI, Carlo Fidanza. "Io sono stata, e tendenzialmente sono, implacabile e sono stata chiarissima sul fatto che non c'è spazio per le nostalgie, non c'è spazio per il razzismo, per l'antisemitismo, per il folklore, per le imbecillità", ha detto nella registrazione di "Dritto e rovescio" su Rete 4.

Meloni: "Fidanza ha contravvenuto alle mie indicazioni" leggi anche Inchiesta Fanpage, indagati Carlo Fidanza e Jonghi Lavarini Meloni ha aggiunto: "Quando il servizio di Fanpage è andato in onda, la prima cosa che ho detto a Fidanza è 'Come ti viene in mente?'. Ero stata chiarissima sui rapporti che non bisogna avere con determinati ambienti". Quindi ha rimarcato: "La cosa che mi fa arrabbiare di Fidanza è che abbia contravvenuto a un'indicazione che avevo dato, questa è per me sicuramente una colpa di Fidanza e lui lo sa bene. Fare queste cose è esattamente quello che stanno aspettando i nostri avversari e non è la mia linea politica".

La presidente di Fratelli d'Italia: "Nessuno spazio per nostalgie fascismo" leggi anche Carlo Fidanza si autosospende: “Mai presi finanziamenti irregolari” La leader di FdI, in seguito, ha parlato all’AdnKronos replicando alle parole del giornalista Corrado Formigli, che nella puntata di ieri di 'Piazza Pulita', su La7 l’ha accusata la di non aver detto "di essere schifata dai saluti fascisti e dalle proposte discutibili di finanziamenti 'black'", specificando che Fidanza "è stato sospeso solo per il fatto di frequentare quella gente. Non c'è nessuno spazio in Fratelli d'Italia per nostalgie del fascismo, razzismo, antisemitismo, folklore e imbecillità”.

Meloni: "No lezioni di moralità da chi è ideologizzato" leggi anche Quel volo su Roma che novant'anni fa beffò il fascismo "L'imbarazzo con il quale Formigli ha replicato a chi gli chiedeva perché non tirasse anche fuori il tema della condanna nel comunismo con gli esponenti della sinistra dimostra quanto sia sincero nella condanna delle ideologie totalitarie del XX secolo. Persone così ideologizzate lezioni di morale non hanno da farne", ha sottolineato Meloni, che non ci sta ad essere definita arrogante per aver chiesto il girato integrale dell'inchiesta della testata online, quelle 100 ore che Fanpage dice di aver registrato: "Io ho chiesto il girato con garbo, loro non me lo hanno dato. Questi sono fatti", dice la leader di FdI.