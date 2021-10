"Non firmo un assegno in bianco e non mi basta che il ministro dell'Economia mi dica che gli aumenti saranno dal 2026" dice il leader della Lega, parlando della delega fiscale approvata dal Cdm . Poi però garantisce che la Lega resta nella maggioranza: "Se vogliono escono Letta e Conte"

"Non firmo un assegno in bianco e non mi basta che il ministro dell'Economia mi dica che gli aumenti saranno dal 2026". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando della delega fiscale approvata dal Cdm e dell'ipotesi di un rialzo delle tasse sulla casa, ai cronisti fuori dal Senato. "Questa è una patrimoniale su un bene già tassato", ha aggiunto. "Contiamo – ha detto ancora Salvini - che il Parlamento, che può intervenire, modifichi questi passaggi e tolga qualsiasi ipotesi di riforma del catasto e di patrimoniale sulla casa dalla delega fiscale".

"La Lega resta nel governo, se vogliono escano Letta e Conte"

A chi gli chiedeva se la Lega uscirà dalla maggioranza di governo dopo il mancato voto sulla delega fiscale, Salvini ha risposto: "No, no la Lega è dentro. Se vogliono, escono Letta e Conte perché il Parlamento ha dato la fiducia a Draghi per abbassare le tasse non per aumentarle".