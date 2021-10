Il 3 e il 4 ottobre (fino alle ore 15) i cittadini del capoluogo lombardo hanno votato per eleggere il nuovo primo cittadino. Sono tredici le persone in corsa per la poltrona di Palazzo Marino, tra cui il sindaco uscente Beppe Sala. L’eventuale ballottaggio è fissato per il 17 e il 18 ottobre

Urne chiuse a Milano per le elezioni amministrative. I cittadini hanno votato domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre (fino alle ore 15), per eleggere il nuovo sindaco della città e il consiglio comunale ( TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SUL VOTO - LO SPECIALE ELEZIONI - IL SITO DEL GOVERNO ). Sono 13 i candidati che si contendono la poltrona di Palazzo Marino ( CHI SONO I CANDIDATI A MILANO ). L’eventuale ballottaggio è previsto per il 17 e il 18 ottobre. Dal momento della chiusura dei seggi è iniziato lo scrutinio, al momento in corso. Secondo gli instant poll elaborati da Quorum YouTrend per Sky TG24, il candidato Giuseppe Sala (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 51-55%, seguito da Luca Bernardo (centrodestra) con il 32-36%. Gianluigi Paragone (civiche) è al 3-7% e Layla Pavone (cinquestelle) è al 2-6% ( I RISULTATI IN DIRETTA ).

Chi sono i candidati a Milano

vedi anche

Elezioni comunali a Milano 2021: chi sono i candidati

Tra i 13 candidati c’è anche il sindaco uscente del centrosinistra Beppe Sala che cerca di ottenere un secondo mandato ed era dato come favorito nei sondaggi. È appoggiato, tra gli altri, dal Partito Democratico, la Milano radicale con Sala, Europa Verde, Milano Unita – Sinistra per Sala, I riformisti con Sala, Milano in Salute, e Volt. Luca Bernardo è il candidato del centrodestra appoggiato da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Layla Pavone è la candidata del Movimento 5 Stelle. Anche il giornalista Gianluigi Paragone, ex 5 Stelle attualmente senatore di Italexit, si è candidato per Palazzo Marino. Bianca Tedone è l’unica altra donna in corsa. È la candidata di Potere al Popolo. Alessandro Pascale è il candidato del Partito comunista. Marco Muggiani è il candidato del Partito comunista italiano. Natale Azzaretto è il candidato del Partito comunista dei lavoratori. Bryant Biavaschi è il candidato sindaco di Milano inizia qui. Il Partito gay ha candidato Mauro Festa mentre Giorgio Goggi è il candidato dei Socialisti per Milano. Gabriele Mariani è il candidato di Milano in Comune mentre Teodosio De Bonis è il candidato del Movimento 3V.