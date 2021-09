Il divario di genere è una delle questioni cruciali per il futuro dello sviluppo economico italiano. Considerata la situazione demografica del nostro Paese, tra record di denatalità e di invecchiamento, la questione femminile non è ascrivibile al dominio del “politicamente corretto”. All’opposto, riequilibrare il rapporto tra giovani e anziani, e lasciare che più donne entrino nel mercato del lavoro, sono strade obbligate per sostenere lo sviluppo economico complessivo e garantire la tenuta dei conti pubblici Condividi:

La Presidenza italiana del G20 ha organizzato negli scorsi giorni la prima conferenza sull’uguaglianza di genere nell'ambito del forum che riunisce le 20 principali potenze mondiali. Da quella sede è emersa ufficialmente “l’urgenza di promuovere l’empowerment delle donne attraverso una strategia integrata e condivisa che coinvolga tutti i settori della società civile, le istituzioni, il mondo della cultura e del lavoro", oltre al proposito di "rendere strutturale nell'ambito del G20 uno specifico incontro ministeriale" sulle donne. Un segnale forte e non scontato, capitato al momento giusto sia tanto per gli sviluppi in Afghanistan e che per la situazione dell'uguaglianza di genere durante e dopo la pandemia. Tuttavia i dati sul divario di genere in Italia rimangono allarmanti, né si può essere troppo ottimisti nel giudicare le prime mosse dell’attuale Governo sull’utilizzo dei fondi di Next Generation EU per diminuire tale divario.

Next Generation EU va al minimo sul divario di genere approfondimento Recovery Fund, ecco chi decide come spendere i soldi Quando l’Unione europea ha lanciato il programma straordinario di aiuti all’economia chiamato Next Generation EU, ha indicato almeno tre grandi priorità per gli Stati membri: la transizione verde e la transizione digitale, di cui tutti parlano in abbondanza, e poi anche l’applicazione delle Raccomandazione annuali della Commissione europea ai singoli Stati membri. In quest’ultimo capitolo, di cui nel nostro Paese si discute molto meno, rientra soprattutto la lotta alla disuguaglianza generazionale (su cui già è intervenuto il professore Luciano Monti in vari Policy Brief) e di genere. Rispetto al divario di genere, l’Italia è decisamente indietro. Basti dire che nel nostro Paese il tasso di occupazione femminile è poco al di sotto del 50%, agli ultimi posti in Europa e addirittura 18 punti percentuali sotto il 68% del tasso di occupazione maschile. Proviamo a capire se Roma ha preso sul serio le indicazioni di Bruxelles. Nei prossimi anni, i fondi pubblici aggiuntivi che affluiranno in Italia dai programmi comunitari Next Generation EU e ReactEU ammontano a circa 235 miliardi di euro. Di questa somma, secondo uno studio della stessa Ragioneria generale dello Stato, soltanto 7,6 miliardi di euro finanzieranno “misure dirette” per favorire l’occupazione femminile. Parliamo dunque del 3,2% di tutti i nuovi fondi. Nella lista degli interventi “diretti” finanziati, peraltro, figurano: il sostegno ai percorsi formativi nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), per 1,3 miliardi di euro; gli aiuti alle carriere universitarie delle ricercatrici, per 1,6 miliardi; aiuti all’imprenditoria femminile, per 400 milioni; certificazione della parità di genere, per 10 milioni; soprattutto la fiscalità di vantaggio per le assunzioni al Sud, per 4,4 miliardi. Peccato che quest’ultima misura non riguardi in realtà le sole donne, essendo indirizzata a giovani (di entrambi i sessi) e donne. Se poi restringiamo il calcolo al solo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in cui si stabilisce l’utilizzo delle risorse di Next Generation EU, allora gli interventi diretti per le donne ricevono 3 miliardi, cioè l’1,61% dei 191 miliardi complessivi. In breve, parliamo di cifre bassissime. Si sente dire però che altri interventi potrebbero avere un impatto positivo soprattutto per le donne. A questo proposito, si citano per esempio i 4,6 miliardi di euro stanziati nell’ambito del PNRR per potenziare gli asili nido. Vero. Eppure l’obiettivo dichiarato dal Governo, quello di raggiungere una copertura del 33% dei bambini a fronte dell’attuale 25%, è tutt’altro che ambizioso, è quello che chiedeva l’Unione europea ormai una decina di anni fa. Basti notare che la scorsa estate la Task force guidata da Vittorio Colao presentò un piano che puntava a una copertura del 60%. Per altri interventi, entriamo nel regno dell’imponderabile, come quando si argomenta che le misure di sostegno ai trasporti pubblici aiuterebbero di più le donne che vi ricorrono in un numero maggiore di casi. Oppure che le misure per la transizione digitale della Pubblica Amministrazione dovrebbero facilitare la conciliazione tra vita professionale e vita familiare delle donne.