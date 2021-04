Pillole di Recovery, perché l'Europa ha attivato il Next Generation Eu

Sky TG24 lancia il suo nuovo format di approfondimento legato al Recovery Fund. Come e perché è stato lanciato il Next Generation Eu: guarda nel video la prima puntata di "Pillole di Recovery".

Cominciamo dal nome. Tutti noi lo chiamiamo Recovery Fund, cioè “fondo per la ripresa”. Ma il piano straordinario dell’Unione Europea si chiama in realtà Next Generation EU, cioè “l’Europa di Nuova Generazione” (IL MONITORAGGIO DI SKY TG24 SUL RECOVERY). Il Recovery Fund è la parte principale dell’intero piano, ma non la sola. Il nome chiarisce bene l’obiettivo ambiziosissimo che l’Europa ha voluto darsi: non solo quello di riprendersi dalla pandemia, ma di cogliere l’occasione per ridisegnare il volto della propria economia e in fin dei conti della propria società.

Per capire come mai è stato necessario mettere in piedi questo imponente piano di aiuti basta un dato. Il crollo nell’anno del Covid è roba da tempo di guerra. Una tale distruzione di ricchezza, di posti di lavoro e di benessere è stato qualcosa di mai visto per intere generazioni di europei.