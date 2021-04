Pillole di Recovery, chi pagherà i fondi europei nei prossimi anni

Guarda qui la prima puntata di Pillole di Recovery, e clicca qui per la seconda.

Proprio il modo con cui l’Europa raccoglie i soldi da dare ai governi è l’aspetto più interessante di tutta questa storia. Per capire perché bisogna fare un passo indietro.

In Europa, quando si tratta di chiedere dei prestiti, si va tutti divisi. L’Europa è un gigantesco supermercato di titoli di debito nazionali: chi compra un BTP presta denaro all’Italia. Chi compra un Bund lo presta alla Germania. E non basta nemmeno l’Euro a renderci uguali di fronte a chi deve decidere se darcelo o meno. Nel 2011 la Germania non faticava a farsi prestare denaro. Mentre l’Italia doveva dissanguarsi pagando interessi altissimi perché gli investitori (che fossero lontani fondi speculativi o il signor Rossi) non si fidavano.

Ancora oggi nonostante i tassi siano tutti più o meno appiattiti, le differenze ci sono. Differenze che in inglese hanno un nome celeberrimo: lo “spread”. Se tutti garantissero per tutti, questo non succederebbe. Un po’ come se per chiedere un mutuo in banca entrassero a braccetto greci, tedeschi italiani e olandesi. Ma i tedeschi a braccetto con noi a chiedere prestiti non ci sono mai voluti andare, temendo che un crac italiano li costringesse a pagare di tasca loro i nostri debiti.

Gli eurobond

Chiedere i prestiti tutti insieme ha un nome che per decenni è stato uno spauracchio a Berlino: Eurobond. Angela Merkel anni fa arrivò a dire: “finché ci sono io ve li scordate”. E così, nonostante tanti paletti siano caduti negli ultimi dieci anni, soprattutto grazie all’azione della BCE, i titoli comuni europei sono sempre rimasti una piccola eccezione nel panorama finanziario. Un tabù.

Poi è arrivata la pandemia. Gli Eurobond veri e propri non sono arrivati nemmeno stavolta. Ma qualcosa che ci assomiglia da vicino sì, pur essendo una tantum. Con il recovery Fund l’anatema di Angela Merkel si è sciolto. La vera svolta è stata proprio questa: per raccogliere i soldi da girare come aiuti ai paesi membri, l’Europa si presenta sui mercati e li chiede in prestito. Chi compra i titoli europei, non sta prestando i suoi soldi all’Italia, alla Francia o alla Lituania. Li sta prestando all’Europa. Anche se uno si fidasse poco di greci o portoghesi, la garanzia data dai tedeschi o dai finlandesi lo convincerà a investire ugualmente i soldi e ad accettare interessi bassi. Ecco da dove arrivano i 750 miliardi di Next Generation EU: sono un debito che l’Europa fa con i mercati. Avere debiti comuni, per gli Stati come per le persone, è un’arma a doppio taglio. Perché da un lato in debiti ci uniscono nella responsabilità, Dall’altra rischiano di farci litigare. La scommessa del Recovery Fund è anche questa.