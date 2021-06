9/11

Il Cdm ha rifinanziato per un totale di 600 milioni la nuova Sabatini, legge finalizzata al sostegno di investimenti delle Pmi per acquisto di beni strumentali. La norma,prevede che per le domande trasmesse in data antecedente all'1 gennaio 2021, per le quali sia stata già erogata in favore delle Pmi beneficiarie almeno la prima quota di contributo, il Mise può procedere ad erogare le successive quote di contributo