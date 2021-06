3/17 ©Ansa

E ancora, per orientamento sessuale si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dal l'aver concluso un percorso di transizione

Ddl Zan, in piazza politici e artisti per chiedere approvazione del ddl Zan