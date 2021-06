Omofobia, Vaticano contro il ddl Zan: “La legge viola il Concordato”

Secondo la Santa Sede, la proposta ora in approvazione al Senato metterebbe a rischio alcune prerogative assicurate dall’accordo con l’Italia. In particolare, teme la riduzione della libertà di organizzazione e di pensiero. È la prima volta che la Chiesa utilizza le facoltà che le derivano dai Patti Lateranensi per intervenire ufficialmente sull’iter di approvazione legislativa

Una nota da parte del Segretario vaticano per i rapporti con gli Stati consegnata alla Farnesina per chiedere formalmente al governo italiano di modificare il ddl Zan. L’episodio è senza precedenti tra i due Stati: la Chiesa non è mai intervenuta nell’iter di approvazione di una legge italiana attivando i canali ufficiali della diplomazia. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. Secondo la lettera a firma di monsignor Paul Richard Gallagher, la proposta contro l’omobitransfobia in esame alla commissione Giustizia del Senato violerebbe in “alcuni contenuti l’accordo di revisione del Concordato”.