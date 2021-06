Lgbtq+, studenti e docenti vorrebbero parlarne in classe

Le tematiche LGBTQI+ a scuola non devono essere un tabù. La pensano così tre intervistati su 4 (il 75,5%) nella prima rilevazione nazionale su questi temi effettuata all’interno delle scuole e riservata a chi, in quest’anno difficile, ha frequentato fisicamente e virtualmente le classi della scuola secondaria. Una fotografia scattata con i dati ricavati da WeSchool, protagonista italiano della didattica innovativa. Un questionario di 12 domande a cui più di 3.199 docenti e studenti hanno scelto di rispondere.

Dalla survey di WeSchool sembra che gli episodi di omofobia siano frequenti: il 18,6% degli intervistati ha vissuto momenti di esclusione o addirittura di violenza all’interno delle mura scolastiche, mentre il 24,6% afferma di aver assistito a eventi di questo tipo. E docenti e studenti saprebbero come rispondere a episodi di omobitransfobia? Dalla survey di WeSchool emerge l’incertezza su come comportarsi: più della metà degli intervistati infatti non saprebbe a chi rivolgersi per chiedere aiuto.

We School: ora di Educazione civica contesto giusto per questi temi

"Per i docenti è difficile parlarne perché si tratta di argomenti complessi, estremamente delicati e non sempre codificati dai libri di testo, ma in realtà il contesto adatto c’è già, con il nuovo insegnamento obbligatorio dell’Educazione civica, e gli studenti ne sarebbero entusiasti commenta Marco De Rossi founder di WeSchool. "A partire da settembre formeremo i Prof interessati e forniremo i contenuti per affrontare questi argomenti, sempre nel rispetto dell’autonomia della missione educativa del docente, che deciderà come e se portare il tema in classe".