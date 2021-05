Coppia gay aggredita a Palermo, Musumeci: "Le mie scuse alle vittime"

Così il presidente della Regione sull’episodio accaduto sabato sera in via Maqueda: "La Sicilia è da sempre Terra generosa e di accoglienza. Ecco perché l'aggressione va condannata senza alcuna esitazione. Spero che decidano di tornare nella nostra Isola: saranno benvenuti e nostri ospiti"

"La Sicilia è da sempre Terra generosa e di accoglienza. Ecco perché l'aggressione alla coppia di turisti gay ad opera di alcuni giovanissimi scalmanati, nel centro di Palermo, va condannata senza alcuna esitazione”. A dirlo è il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervenuto dopo quanto accaduto sabato sera nel capoluogo dell’isola, dove una coppia gay è stata circondata, insultata e aggredita da un gruppo di ragazzini solo perché i due si tenevano per mano. “Alle due vittime della assurda intolleranza vanno le mie scuse, sapendo di interpretare il sentimento dell'intera Comunità siciliana. Spero che decidano di tornare nella nostra Isola: saranno benvenuti e nostri ospiti”, ha aggiunto Musumeci.

L’aggressione

La coppia stava passeggiando in via Maqueda, nel centro storico della città, in cerca di un albergo quando è stata aggredita con violenza dal gruppo di ragazzini. Uno dei due, un 29enne torinese, è stato colpito anche dalle schegge di una bottiglia rotta e ha riportato traumi al volto, una frattura al naso e lesioni. Il giovane, dimesso dall'ospedale con una prognosi di 25 giorni, ha raccontato ai poliziotti di essere stato insultato e dileggiato perché si teneva per mano con il compagno, poi sono arrivate le percosse. Il 29enne è stato soccorso da altri due amici che stavano passeggiando con la coppia e gli aggressori sono fuggiti. Sull’episodio indagano gli uomini della Squadra mobile.