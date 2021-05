Il ministro dell'Istruzione ha parlato degli obiettivi da raggiungere per migliorare il sistema scolastico, a partire dalle assunzioni, fino alla formazione e alle problematiche nel trovare insegnanti di materie specifiche. Tra i temi anche la dispersione scolastica, i vaccini e il futuro della dad come strumento per collegare classi diverse Condividi:

"Stiamo facendo un lavoro imponente e prevediamo un concorso all'anno". Così il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha parlato a Start, su Sky TG24, della situazione del sistema scolastico e dei prossimi passi che il Governo sta predisponendo. Il ministro ha assicurato l'assunzione di 70mila persone, ma ha evidenziato che c'è un problema nel reperire insegnanti di materie specifiche. Bianchi ha anche parlato della situazione delle strutture al Sud e degli interventi per evitare la dispersione scolastica, della dad e dei vaccini.

"Formazione degli insegnanti è fondamentale" leggi anche Bianchi: “Forti investimenti per più tempo pieno a scuola” Il ministro ha spiegato che c'è l'intenzione di organizzare un concorso all'anno "regolare, in modo che sia possibile per tutti programmare le proprie attività”. Per Bianchi "lavorare sugli insegnanti è fondamentale, abbiamo iniziato a delineare una riflessione sulla formazione e a questo seguiranno altri interventi". In particolare il Governo ha stabilito "di assumere 70mila persone in condizioni diverse" e si è dato avvio a un concorso nuovo soprattutto per chi fa matematica e scienze. Alla domanda sulle cattedre vacanti stimate sopra le 110mila e sulla possibilità che a settembre non ci siano abbastanza insegnanti, Bianchi ha risposto che "il tema è chiaro" all'interno del ministero e che "si sta anticipando il tempo per l'entrata in ruolo alla fine di luglio". Il problema principale, secondo il ministro, è però che in molti settori mancano insegnanti di materie specifiche e per questo motivo il tema della formazione diventa fondamentale.

"Nessuna sanatoria per i docenti" leggi anche Decreto Sostegni bis, tutte le misure che riguardano scuola e docenti Riguardo ai concorsi, Bianchi ha chiarito che si sta provvedendo a una più forte presenza delle attività formative a partire dall'università, che deve delineare dei percorsi per chi vuole fare l'insegnante. Poi vi sarà un percorso di un anno in cui ciò che è stato studiato dovrà essere messo in pratica con un tutoraggio e un esame finale. Su una possibile sanatoria degli insegnanti per fare in fretta, il ministro ha chiarito che "non abbiamo scelto la via della banalizzazione né quella della semplificazione. Non si tratta di una sanatoria che sarebbe offensiva per tutti, ma è un percorso reale di verifica vera delle persone".