Nuovi aiuti alle aziende soffocate dall'emergenza Covid, un pacchetto di misure per accelerare la produzione italiana di vaccini e 800 milioni per Ita, la newco di Alitalia, ma anche il bonus vacanze in versione 'maxi' e sostegni dallo sport ai giovani, a partire dalle agevolazioni per l'acquisto della prima casa: misure che dovrebbero essere finanziate con l'ultimo extradeficit e la cui ufficialità è attesa per la metà della prossima settimana

L'Assegno unico entrerà a regime da gennaio 2022