Il leader della Lega in un’intervista a Il Giornale: “Quando ci sarà un governo di centrodestra metteremo mano alla giustizia, la stragrande maggioranza dei magistrati non ne può più di correnti, favori e raccomandazioni”. Poi si dice fiducioso sul caso Gregoretti, parla di “rapporto diretto e leale” con Draghi e sull’emergenza Covid avverte: “Le chiusure da sole non bastano, dobbiamo moltiplicare gli sforzi per i vaccini, cominciando a produrli”

“Senza una profonda riforma della Giustizia, l'Italia non sarà mai un Paese davvero libero e moderno". A dirlo, in un’intervista a Il Giornale , è Matteo Salvini, che promette: “Quando ci sarà un governo di centrodestra, scelto dalla maggioranza degli italiani, metteremo mano alla giustizia. La stragrande maggioranza dei magistrati è composta da donne e uomini di valore e liberi, che non ne possono più di correnti, favori e raccomandazioni”. Il leader della Lega si dice poi fiducioso dopo la richiesta del pm di non luogo a procedere per il caso Gregoretti , e sul presidente del Consiglio Mario Draghi dice: “Stiamo imparando a conoscerci, il rapporto è diretto e leale, di fiducia e collaborazione”.

“Dobbiamo moltiplicare gli sforzi per i vaccini”

Salvini osserva che “il governo è partito da poco, ma vedo il bicchiere mezzo pieno: certo, non basta. Mi aspetto per aprile un nuovo decreto, scritto ad hoc per le imprese, che non potrà essere inferiore ai 50 miliardi". E sulla questione riaperture spiega: "Le chiusure da sole non bastano, ormai è evidente; dobbiamo moltiplicare gli sforzi per i vaccini, cominciando a produrli anche in Italia, e prepararci ad usare anche altri farmaci se funzionano, come lo Sputnik. Parlo di riaperture nelle città in cui la situazione sanitaria sia sotto controllo e in miglioramento da giorni. Ne ho parlato personalmente col presidente del Consiglio", e "Draghi condivide la necessità di tornare il prima possibile ad una vita, ad una scuola, ad un lavoro normali”.