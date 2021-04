Il presidente della commissione Antimafia spiega che ha chiesto dei dati precisi per fare chiarezza sugli episodi di corsie preferenziali per le vaccinazioni anti-Covid, e avverte: "Ci sono associazioni mafiose che dettano legge” Condividi:

“Lo Stato non può permettere che il singolo faccia il furbo sui vaccini, deve dire ‘devi aspettare il tuo turno’”. A dirlo è Nicola Morra che, intervistato a Sky TG24, spiega di aver chiesto dei dati precisi per fare chiarezza sugli episodi di corsie preferenziali per le vaccinazioni anti-Covid. Poi il presidente della commissione Antimafia avverte che potrebbe esserci di mezzo la criminalità organizzata: “Ci sono associazioni mafiose che dettano legge” (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

"Abbiamo chiesto dei dati" approfondimento Vaccini Covid, 9 milioni di italiani hanno ricevuto una dose Sui casi di vaccinazioni anomale, che non riguardano l’età o la fragilità, Morra spiega: “È stato presentato un esposto presso la procura di Catanzaro per vaccinati appartenenti a strutture politiche, sono stati poi vaccinati anche dei sacerdoti”. La commissione Antimafia ha per questo deciso di far luce sulla questione: “Noi siamo una commissione di indagine, le indagini si fanno sui fatti concreti – aggiunge Morra - Abbiamo chiesto dei dati. La commissione parlamentare di inchiesta ha determinati poteri, per cui quello che potrà fare farà”.

"Presente la criminalità organizzata" approfondimento Vaccini: Asl chiama nati '42-'50 prenotati,caos dopo tam tam Per ora però il problema non sembra risolto, ammette Morra: “Speravamo che dopo questa denuncia i numeri della classificazione ‘Altro’ diminuissero, invece stanno aumentando”, dice riferendosi alla categoria che nei dati regionali non specifica il ruolo del vaccinato. Tra le regioni che più destano allarme ci sarebbero “Sicilia, Calabria, Campania e Valle d’Aosta. In queste regioni – spiega Morra - sarebbe presente anche la criminalità organizzata”.