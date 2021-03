Sileri a Sky TG24: "Da metà aprile 500mila dosi di vaccino quotidiane"

"Da metà aprile arriveremo a 500mila dosi quotidiane". Sono queste le parole del sottosegretario al ministero della Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto a Sky TG24, sulla situazione delle vaccinazioni in Italia per contrastare la diffusione del Covid-19. Su 10 milioni di dosi distribuite ne sono già state somministrate 9 milioni e, con l'arrivo anche dei vaccini Johnson&Johnson, il piano vaccini dovrebbe, secondo il sottosegretario, subire una netta accelerazione.

"Da aprile 500mila dosi al giorno"

Questo meccanismo che sta funzionando, secondo il sottosegretario, potrebbe portare "da metà aprile, quando arriverà il vaccino Johnson&Johnson, quel mezzo milione di dosi quotidiane verranno garantite ai nostri cittadini". Alla domanda se dal vertice europeo, al quale parteciperà anche il presidente Usa Joe Biden, possa arrivare un aiuto, Sileri ritiene che "dove c'è un vertice di questa natura escono sempre buone notizie. Questa guerra contro il Coronavirus andrà avanti ancora per molti mesi, il finale dovrà essere, e immagino che questo vertice sia un grande passo avanti, arrivare a un consorzio, arrivare al punto che le multinazionali possano creare un cartello per arivare a un pan vaccino che possa andare a coprire tutte le varianti, ma che in fretta possa anche venir modificato, nel caso arrivi una variante, per garantire le necessità della popolazione mondiale".