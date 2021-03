Per l'ex segretario "Enrico Letta è la persona giusta e corretta per aiutare il Pd a continuare a ricollocarsi come protagonista indiscusso della democrazia in Italia"

“Sono contento che Enrico Letta abbia sciolto la riserva in positivo . Le sue mi sembrano parole molto sagge e molto giuste. È un primo passo, ma nella direzione giusta: ripartire dalle idee, dai contenuti, dai valori del Pd, e la richiesta è di farlo in piena trasparenza. In parte era quello che mi auspicavo accadesse: mettere da parte polemiche, liti e rischio di implosione e rilanciare la funzione del Pd, che continuo a credere sarà fondamentale”. Parla così, ai nostri microfoni, il presidente della Regione Lazio ed ex segretario del Pd Nicola Zingaretti.

Letta persona giusta per rinnovare partito

approfondimento

Zingaretti: Letta segretario Pd? È la figura più autorevole

“Quello che pensa Letta lo ascolteremo dalle sue parole tra qualche ora, come ha chiesto lui" ha aggiunto Zingaretti. "Io posso dire che in questi anni le volte in cui ho avuto rapporti o incontri con lui sono sempre stati di grande, franca e serena amicizia, stimolo e contributo di idee. Io ora faccio il presidente della Regione Lazio, il mio contributo al Pd l’ho dato, l’ho portato fino a questo punto quando nel 2018, dopo la sconfitta, era quasi morto, e sono felice che una figura autorevole come Letta ora possa rilanciare una sfida che è utile all’Italia e non solo al Pd, perché può rilanciare l’idea di un’alternativa alle destre che penso siano il vero pericolo per il Paese”.