M5s, concluso vertice a Roma. Fonti: Conte verso un ruolo ad hoc

L'incontro si è tenuto all' hotel Forum della Capitale ed erano presenti, oltre che l'ex premier e il garante del Movimento, anche Luigi Di Maio, Roberto Fico, Paola Taverna e Vito Crimi. Al centro del dibattito, il futuro assetto dei pentastellati. Fonti: meeting si è concluso "positivamente"

Si è concluso il vertice del Movimento 5 Stelle che si è tenuto all'hotel Forum di Roma. In un primo momento il meeting si sarebbe dovuto svolgere a Marina Di Bibbona, nella villa di Beppe Grillo, ma successivamente si è appreso che l’incontro si sarebbe tenuto nella Capitale. E proprio a Roma, nel primo pomeriggio, è arrivato il garante del Movimento, per partecipare di persona. Al centro del summit, a cui ha preso parte anche Giuseppe Conte, il futuro assetto dei pentastellati. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, proprio per l'ex premier sarebbe pronto un ruolo ad hoc, all'interno del Movimento.