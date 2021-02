L'incontro dovrebbe tenersi il 28 febbraio a Marina di Bibbona, a casa del comico. Secondo quanto si apprende, dovrebbero esserci da Luigi Di Maio a Roberto Fico fino a Davide Casaleggio e allo stesso Giuseppe Conte. L’ex premier potrebbe avviare la rifondazione, ma con le regole attuali non può guidare il Movimento Condividi:

A Marina di Bibbona, casa di Beppe Grillo, domenica 28 febbraio si riunisce lo stato maggiore del Movimento 5 Stelle. Secondo quanto si apprende, all’appuntamento dovrebbero confluire i "big": da Luigi Di Maio a Roberto Fico fino a Davide Casaleggio e a Giuseppe Conte. Ma, al di la di come finirà il vertice, è proprio dall’ex premier che potrebbe passare la rifondazione. Ed è Luigi Di Maio, in primis, a "chiamare" l'avvocato del popolo per rilanciare i pentastellati.

Il cammino di Conte verso la leadership M5s approfondimento M5s, causa collettiva contro espulsione. Di Battista fuori da Rousseau Ci sono comunque diversi ostacoli da superare. Conte, infatti, non è ancora iscritto al Movimento e non può quindi partecipare alla corsa per il Comitato a 5 (occorre essere iscritti da almeno 6 mesi). Ma rimandare il voto sulla nuova leadership è difficile, anche perché prolungherebbe la reggenza di Vito Crimi. Più probabile che il voto sulla "segreteria" si tenga e che sia il nuovo organo a eleggere un primus inter pares o a cambiare lo Statuto prevedendo una nuova figura, per la quale a quel punto l'elezione di Conte dovrebbe avvenire con numeri schiaccianti.