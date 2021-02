Covid, scontro Zingaretti-Salvini sulle chiusure a Pasqua

Botta e risposta tra Lega e Pd sulle misure anti-Covid in vista del prossimo dpcm che indicherà le restrizioni fino al 6 aprile, e dunque anche per Pasqua. Dopo che il ministro Roberto Speranza nelle comunicazioni al Parlamento ha spiegato che non ci sono le condizioni per allentamenti, il leader del Carroccio è andato all'attacco: "Mi rifiuto di pensare - ha detto entrando al Senato - ad altre settimane e altri mesi, addirittura di chiusura e di paura. Parlare già oggi di una Pasqua chiusi in casa non mi sembra rispettoso degli italiani". A difendere le misure più 'rigoriste' è sceso in campo il segretario Pd Nicola Zingaretti. "Vedo che, sulla pandemia - ha scritto su Facebook - Salvini purtroppo continua a sbagliare e rischia di portare fuori strada l'Italia".