Ieri sera l’aereo di Stato con a bordo i feretri di Attanasio e Iacovacci è atterrato all'aeroporto militare di Ciampino a Roma. Ad attenderli, il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Questa mattina a Roma saranno eseguite le autopsie sulle salme delle due vittime. Previsto oggi il rientro in Italia anche della vedova e delle tre figlie del diplomatico. Intanto proseguono le indagini: i Ros sono in Congo per verifiche.

Farnesina: "Massimo sforzo per ricostruzione corretta"

approfondimento

Chi è la moglie dell'ambasciatore Luca Attanasio ucciso in Congo

Il ministero degli Esteri non risparmierà alcuno sforzo, in coordinamento con tutti i competenti apparati dello Stato, per arrivare a una corretta ricostruzione del tragico attacco in RDC nel quale hanno perso la vita l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci. Lo si legge in una nota della Farnesina. A tale riguardo, come in ogni tragica circostanza che coinvolge nostri connazionali all'estero e nel rispetto del dolore delle famiglie delle vittime, la Farnesina auspica la massima cautela nel dare spazio a ricostruzioni mediatiche che potrebbero rivelarsi approssimative o addirittura fuorvianti. Nelle prossime ore, nell'informativa del ministro Di Maio, verranno fornite al Parlamento tutte le informazioni al momento disponibili.