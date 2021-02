Chi è la moglie dell'ambasciatore Luca Attanasio ucciso in Congo

Originaria del Marocco, dove aveva conosciuto il marito , è fondatrice e presidente dell'associazione umanitaria 'Mama Sofia', che aiuta i bambini di strada della Repubblica democratica del Congo. Nel 2020 ha ricevuto il "Premio internazionale Nassiriya per la Pace 2020"

E’ originaria del Marocco, dove aveva conosciuto il marito Luca Attanasio, Zakia Seddiki, la moglie dell’ambasciatore italiano in Congo, ucciso in un attacco armato. Fondatrice e presidente dell'associazione umanitaria 'Mama Sofia', un'organizzazione che aiuta i bambini di strada della Repubblica democratica del Congo, nel 2020 ha ricevuto il 'Premio internazionale Nassiriya per la Pace 2020', condiviso proprio con il marito.

L'Ong "Mama Sofia" per i bambini congolesi

Zakia Seddiki, ha conosciuto il marito durante il suo incarico diplomatico a Casablanca. Dopo essersi sposati nel 2015, lo ha seguito nel 2017 a Kinshasa, dove Attanasio fu posto alla guida dell'ambasciata. Nello stesso anno Zakia Seddiki ha fondato 'Mama Sofia', ong che oggi aiuta 14mila bambini di strada congolesi e garantisce assistenza alle loro madri. Mamma di tre bambine, nel sito della associazione è definita "consulente" e accompagna alla sua presentazione il motto "Sognare un mondo più bello insieme è possibile..”.