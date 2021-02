Mario Draghi presenta la lista di ministri e sono immediate le reazioni delle varie parti politiche. “Ne valeva la pena?” scrive su Facebook Alessandro Di Battista, fresco di uscita dal M5s ( GOVERNO DRAGHI, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ).

”Imprese, turismo, disabili. Lega da subito al lavoro pancia a terra per aiutare e rilanciare il cuore dell’Italia”, è invece il commento del leader della Lega, Matteo Salvini.

Zingaretti: “Sosterremo governo Draghi con convinzione”

“Buon lavoro al nuovo governo Draghi che sosterremo con lealtà e convinzione. Auguri alla sua squadra scelta in piena autonomia dal presidente. Ora riprendiamo il cammino con impegno per fermare la pandemia e promuovere investimenti per creare lavoro, rilanciare la scuola, rafforzare la sanità e le reti sociali”, scrive il segretario del Pd Nicola Zingaretti sui social.