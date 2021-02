Luigi Di Maio è il ministro degli Esteri del governo guidato da Mario Draghi (TUTTI I MINISTRI DEL GOVERNO DRAGHI). È stato dunque confermato alla Farnesina, nella carica già ricoperta nell’esecutivo Conte-bis da settembre 2019. All’epoca della prima nomina, quando aveva 33 anni, era diventato il più giovane della storia della Repubblica a guidare il Ministero degli Esteri. In precedenza, nel 2013, aveva battuto un altro record, diventando a soli 26 anni, il più giovane vicepresidente della Camera dei Deputati. L’ex capo politico del Movimento 5 stelle (carica ricoperta tra settembre 2017 e gennaio 2020), nel primo governo Conte era stato sia vicepremier, insieme a Matteo Salvini, che ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico. Tra le sue riforme di bandiera il reddito di cittadinanza, il decreto Dignità e l'avvio della discussione sul salario minimo.

Gli inizi della carriera politica

Nato il 6 luglio 1986 ad Avellino, famiglia residente a Pomigliano d'Arco, un tempo città della Fiat, il capo politico del M5s ha preso la guida del Movimento a settembre del 2017. Figlio di un dirigente del Msi e di An, dedito alla politica fin dai tempi della scuola - liceo classico - poi iscritto a Ingegneria e a Giurisprudenza, senza laurearsi, Di Maio ha lavorato come steward allo stadio del Napoli e come webmaster. Giornalista pubblicista, nel 2007 ha aperto il meetup M5S di Pomigliano e ha iniziato la sua ascesa. Nel 2010 si è candidato come consigliere comunale del suo comune ma ottenendo solo 59 preferenze non è stato eletto. Successivamente, con le cosiddette “Parlamentarie” del Movimento 5 Stelle, è stato candidato online e con 189 preferenze è riuscito ad essere eletto alla Camera. Alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, invece, ha ottenuto 95.219 voti (63,41%) al collegio uninominale di Acerra.