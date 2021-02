Keynesiano o liberista? L'identikit di Mario Draghi in un meme

Mario Draghi liberista o keynesiano? Una domanda che molti si pongono, anche sul web. Una parziale risposta arriva dai suoi discorsi pronunciati in passato, in cui si possono cogliere dichiarazioni vicine a entrambe le aree di pensiero economico. Per questo abbiamo raccolto le 38 frasi di Draghi più significative e attuali nella "Draghipedia" di Sky TG24.

Sullo stesso tema hanno risposto a Sky Tg24 Business Alessandro Penati (economista ed editorialista di Domani) e Paolo Bricco (giornalista del Sole 24 Ore). Guarda nel video la loro risposta. Clicca invece qui se vuoi rivedere l'intera puntata.