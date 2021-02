Dopo l'incarico conferito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’ex numero uno della Bce incontra i rappresentanti delle forze politiche a partire dal pomeriggio a Montecitorio. Qualcuno ha già confermato il suo appoggio, altri sono in bilico. Tra le ipotesi, un governo di tecnici e politici Condividi:

Iniziano oggi le consultazioni di Mario Draghi (CHI È - FOTOSTORIA). Dopo l'incarico conferito ieri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’ex numero uno della Bce (che ha accettato con riserva) incontra i rappresentanti delle forze politiche a partire dal pomeriggio. Gli incontri si terranno in uno studio di Montecitorio, dove Draghi è già arrivato in tarda mattinata) e potrebbero andare avanti un paio di giorni. Mattarella dal canto suo non ha posto una scadenza ufficiale vista la complessità della situazione politica (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LA POSSIBILE SQUADRA DI GOVERNO - QUALE MAGGIORANZA POTREBBE SOSTENERLO)

Partito stamattina per Roma approfondimento Governo Draghi, ecco i possibili ministri della sua squadra Mario Draghi ha lasciato stamattina la sua casa di Città della Pieve in Umbria, per recarsi a Roma dove si cominceranno a prendere le misure per un nuovo Governo. Un governo di “alto profilo”, auspica il capo dello Stato. Un esecutivo certamente europeista, che tra i principali obiettivi avrà quelli di affrontare la pandemia, garantire la campagna dei vaccini, rilanciare il Paese e spendere nel modo migliore le risorse europee del Recovery Fund.

Le posizioni dei partiti approfondimento Governo Draghi, ecco le possibili maggioranze alla Camera e al Senato Stando alle prime dichiarazioni dei partiti, al momento Mario Draghi può contare sull’appoggio di Partito democratico, Italia viva, Liberi e uguali, forse di Forza Italia, oltre a quello di forze minori. Si sono invece aperte delle spaccature all’interno del Movimento 5 stelle e del centrodestra: Fratelli d’Italia vorrebbe il voto, ma potrebbe dare il consenso a un’astensione unitaria del centrodestra. La Lega è aperta a un appoggio, purché si fissino a breve delle elezioni. Il Pd intanto cerca di convincere i 5 stelle a mantenere l’alleanza di governo nel sostegno a Draghi, ma il Movimento di Beppe Grillo sembra restare fermo sulla linea del rifiuto di un governo non politico.