"Lavoro e persone siano elemento centrale anche in politica"

leggi anche

Covid, monitoraggio Iss: Rt a 0,97. La situazione nelle regioni

Landini ha poi parlato dell'attuale situazione tra pandemia e lavoro: "Chi governa o risolve i problemi del Paese o non ha un grande futuro, e siccome stiamo vivendo una situazione straordinaria a causa di questa pandemia, che non è stata ancora sconfitta, ma abbiamo l’occasione di decidere come investire più di 300 miliardi in sei anni pubblici, oltre al quale bisogna aggiungere altri investimenti privati, è evidente che abbiamo un'occasione storica per cambiare il nostro Paese". Poi ha aggiunto: "Il problema centrale è il lavoro e come mettere le persone nelle condizioni di vivere dignitosamente attraverso il lavoro: questa è una pratica di democrazia importante da mettere in campo. Lavoro e persone devono essere un elemento centrale e va recuperata la rappresentanza anche politica del lavoro".