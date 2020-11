La leader di Fratelli d’Italia ospite a Start: “Condivido la diversificazione territoriale ma ha senso se è fatta su base provinciale. Abbiamo 2 esigenze: combattere la pandemia e non mettere l'Italia economicamente in ginocchio”. Un nuovo lockdown, aggiunge, “avrà un contraccolpo significativo e ci saranno responsabilità chiare, visto che si sarebbe potuto evitare”. Sulle prossime comunali nella capitale: "Il candidato del centrodestra per Roma c'è"

"Non credo che queste misure siano le più efficaci: il virus non si diffonde nei ristoranti, il tema è il trasporto pubblico. Il governo ci arriva oggi finalmente ma risolvendolo togliendo capienza". A dirlo è la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che, ospite a Start su Sky Tg24, commenta le restrizioni imposte dall’ultimo Dpcm per contenere la seconda ondata della pandemia di Covid-19 ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ): “Condivido la diversificazione territoriale ma ha senso se è fatta su base provinciale”. E sull’ipotesi di un nuovo lockdown nazionale: “Va assolutamente scongiurato e bisogna fare tutto il possibile per evitarlo, ma se si dovesse arrivare ad un nuovo lockdown ci sarebbero delle responsabilità che prima o poi vanno identificate perché sono assolutamente convinta si sarebbe potuto evitare. Temo che le iniziative messe in campo fino ad ora non scongiurino le ipotesi di un altro lockdown, l’impressione è che si proceda un po’ a tentoni”.

“Bisogna combattere la pandemia senza mettere l’Italia in ginocchio”

“Abbiamo bisogno di mettere insieme due esigenze - dice Meloni - quella prioritaria di combattere la pandemia e quella di consentire che l’Italia non rimanga economicamente in ginocchio. Quindi dove possiamo lavorare noi dobbiamo lavorare". E aggiunge: “Perché non si pensa all'assistenza domiciliare delle categorie a rischio, cioè gli anziani, e perché manca un protocollo di informazione dei medici di base per i pauci-sintomatici?". Poi, commentando l'ipotesi di Gino Strada per affiancare il commissario alla Sanità in Calabria, osserva: "Mi pare una scelta molto politica. Mi pare si facciano scelte molto politicizzate e mi chiedo se sia il tempo delle scelte ideologiche, di mettersi a fare politica su una materia come quella che stiamo trattando".

"Non capisco perché il governo nasconde i verbali del Cts"

“In Parlamento abbiamo chiesto che fossero resi pubblici tutti i verbali del comitato tecnico scientifico - aggiunge la leader di Fratelli d'Italia - non capisco perché informazioni così importanti su quello che gli esperti dicono al governo non debbano essere a disposizione di tutti, anche nostra per aiutarci a fare meglio il nostro lavoro che è fare proposte. Purtroppo c’è stata sempre una cortina di fumo intorno a questi dati che rende molto difficile capire la questione”.