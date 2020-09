"Voglio rassicurarvi che sto abbastanza bene e continuo a lavorare e parteciperò in tutti i modi possibili alla campagna elettorale in corso". Con queste parole Silvio Berlusconi ha fatto sapere quali sono le sue condizioni di salute, dopo essere risultato positivo al coronavirus. L'ex premier è intervenuto telefonicamente a un convegno a Genova di Azzurro donna, il movimento femminile di Fi, in cui ha sottolineato: "Vorrei essere con voi, ma come sapete sono anch'io vittima del Covid. È una malattia di cui non ho mai sottovalutato l'importanza né i rischi che comporta, mi è capitato anche questo". Poche ore prima, era arrivata la notizia che anche Marta Fascina, la nuova compagna di Berlusconi, è risultata positiva al Covid-19 (TUTTI I POLITICI POSITIVI - CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).