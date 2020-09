Berlusconi positivo al coronavirus, Briatore: "Non l’ho contagiato io"

L'imprenditore a La Stampa: "Non credo dipenda dal nostro incontro". Il leader di Forza Italia sta bene ed è in isolamento volontario ad Arcore. Ha scoperto di aver contratto il Covid-19, dopo un ulteriore test effettuato in seguito alla notizia della positività dei figli Luigi e Barbara. Il fratello del Cav: "Non ha idea di come abbia preso il virus"

“Sono molto dispiaciuto per lui. Gli auguro di superare il più velocemente possibile anche questa situazione. Spero che guarisca presto”. Così Flavio Briatore, in isolamento in casa di Daniela Santanché dopo il contagio da coronavirus e il ricovero al San Raffaele, incoraggia Silvio Berlusconi, anche lui risultato positivo al Covid-19, in un colloquio con La Stampa. “Non credo dipenda da quel nostro incontro”, risponde Briatore all’ultima domanda del giornalista del quotidiano torinese sull’eventualità che la positività del leader di Forza Italia sia legata al loro incontro avuto a Villa Certosa nella settimana di Ferragosto. Anche fonti del partito azzurro, secondo quanto riporta il Messaggero, riferiscono che il Cav “potrebbe essere stato contagiato proprio dopo l’incontro con l’imprenditore ma ovviamente non c’è alcuna certezza in proposito” (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE)

Il fratello Luigi: “Non ha idea di come abbia preso il virus” leggi anche Coronavirus, Silvio Berlusconi positivo al tampone: è asintomatico Berlusconi è in buone condizioni di salute ed è in isolamento volontario ad Arcore. "Silvio è tranquillo, oggi ha lavorato e sta bene", ha spiegato il fratello Paolo Berlusconi all’Adnkronos. "Non ha assolutamente idea di come abbia preso il virus ma la sua costituzione è molto forte, ce la farà sicuramente”, ha aggiunto. L’ex premier, scrive il Corriere, dopo un primo doppio tampone negativo, si è sottoposto al nuovo test risultato positivo, in seguito alla scoperta della positività al virus dei figli Barbara e Luigi.



Berlusconi: “Mi è successo anche questo, continuo battaglia"

approfondimento Coronavirus Italia, ecco quali sono i nuovi focolai di Covid-19 "Purtroppo mi è successo anche questo ma continuo la battaglia", sono state le prime parole di Berlusconi dopo il contagio, durante una videoconferenza privata con il movimento femminile di Forza Italia, Azzurro donna. "Sarò presente in campagna elettorale - ha aggiunto - con interviste tv e sui giornali e secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al coronavirus”. Il Cav, in questi mesi, non ha mai negato la pericolosità del virus e si è anche rifugiato in Francia, durante il lockdown in Italia. Secondo quanto scrive ancora il Messaggero, tutti coloro che l’hanno visto da marzo hanno dovuto prima fare il tampone, anche i più stretti collaboratori.