Tajani a Sky TG24: "Il governo non ha una visione per creare lavoro"

Il vicepresidente di Forza Italia, intervenuto durante "Timeline", attacca le politiche economiche del governo per fronteggiare la crisi provocata dalla pandemia: "Assistenzialismo e reddito di cittadinanza non servono, occorre tutelare le categorie produttive che creano lavoro"

"II governo non ha una visione per creare lavoro". Il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, intervenuto a Sky TG24 il 5 agosto durante il programma di approfondimento pomeridiano "Timeline", attacca l'esecutivo e le sue politiche economiche attuate per far fronte alle difficoltà per l'emergenza coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ). Sull'argomento, Tajani è decisamente critico con l’esecutivo: “Il governo ha preso una piega che sembra quella del Venezuela”, attacca. “Assistenzialismo, assistenzialismo, assistenzialismo. Ma il lavoro si mantiene aiutando le categorie produttive che il lavoro lo creano. L’assistenzialismo e il reddito di cittadinanza e tutti questi bonus non servono a nulla”, aggiunge.

"La maggioranza regge solo per mantenere le poltrone"

Tajani critica il governo anche per la mancanza di coesione: “Il governo vive grazie a una maggioranza che si tiene in piedi non per una comune visione della politica - sottolinea - ma per la conservazione delle poltrone. Sperano anche di poter eleggere il capo dello Stato come se la più alta carica della Repubblica fosse una cosa da lottizzare”. Ma l'attacco del vicepresidente di Forza Italia è rivolto anche alle modalità con cui l'esecutivo ha preso le decisioni più importanti: "Sempre voto di fiducia per affrontare questioni concrete, o sempre Dpcm, così non si rafforza la centralità del Parlamento", ha affermato Tajani.

"Il Mes aiuterebbe sicuramente"

Il vicepresidente di Forza Italia si è poi detto favorevole all'utilizzo del Mes: "Aiuterebbe, assolutamente. Può servire per rimettere in piedi un sistema sanitario in difficoltà per affrontare una possibile seconda ondata di coronavirus. Sono soldi che ci costano meno di qualsiasi altro accesso al denaro”, spiega Tajani. L'esponente di Fi, poi, si dice sempre convinto che per il Paese l’opzione migliore sia “andare a elezioni anticipate”. "Visto come si sta comportando il governo non vedo altra soluzione”, afferma.



"Fi non entrerà mai nella maggioranza"

Sulla situazione dell'opposizione, riguardo alle forze del centrodestra, Tajani assicura: “Non entreremo mai nella maggioranza, siamo parte del centrodestra, che senza di noi non vincerebbe, e non vogliamo prendere parte a giochi per le poltrone”. Le differenze con le altre forze del centrodestra “non sono così marcate”, sottolinea ancora Tajani. “Ci unisce la lotta contro la pressione fiscale, la difesa delle piccole e medie imprese”.

Le interviste di Sky TG24 ai leader politici

Mercoledì 29 luglio, su Sky TG24 è iniziato un ciclo di interviste ai leader di diversi partiti italiani. Gli ospiti sono stati Nicola Fratoianni, il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova, il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, e il leader di Azione Carlo Calenda. Venerdì 31 luglio è toccato a Vito Crimi, capo politico del M5s, mentre il 3 agosto è stata la volta del leader della Lega Matteo Salvini. Il 4 agosto è intervenuto il deputato di Leu Guglielmo Epifani. Le interviste, che si svolgono nelle prossime settimane all'interno dei programmi di approfondimento "Start" (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11.30) e "Timeline" (dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17), sono un botta e risposta dinamico, tra l'ospite, l'anchor in studio e uno dei giornalisti della redazione politica di Sky TG24. I temi trattati saranno legati all'attualità e includeranno anche le urgenze, gli investimenti e le riforme che il Paese si trova ad affrontare per la crisi del Covid 19.