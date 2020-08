Matteo Salvini a Sky TG24: "Spero italiani possano votare presto"

Il leader della Lega: "Gli sbarchi sono quintuplicati. Noi ci prepariamo per governare questo Paese. A settembre tanti italiani voteranno per le regionali"

"Io non più al governo? Si vede: gli sbarchi sono quintuplicati. Non vedo l’ora che gli italiani possano votare. Noi ci prepariamo per governare questo Paese. A settembre tanti italiani voteranno per le regionali." A dirlo è il leader della Lega Matteo Salvini durante Start, il programma di approfondimento di Sky Tg24.

"Open Arms, processo surreale"

vedi anche Salvini torna al Papeete un anno dopo: ecco cos'è cambiato. FOTO L'ex ministro dell'Interno il 2 ottobre andrà a processo per la vicenda Open Arms, accusato di sequestro di persona e omissione di atti di ufficio per aver impedito per venti giorni, nell’agosto del 2019, lo sbarco di 107 persone soccorse dalla nave spagnola. "Vado in tribunale a Catania a testa alta per un processo assolutamente surreale. È chiaro a tutti gli Italiani che si tratta di processi politici a modello Palamara", ha detto Salvini.