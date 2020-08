Il deputato di Liberi e Uguali, ospite di Start, ha spiegato che “bisogna contemperare due principi: quello della salvezza della vita e dall’altra parte operare in sicurezza”, ha aggiunto. Sul nuovo ponte di Genova parla di "piccolo miracolo, ma non basta". Mentre il decreto agosto "serve a far ripartire i consumi"

“I numeri sui migranti di cui stiamo parlando negli ultimi giorni non sono paragonabili a quelli di qualche anno fa. Le preoccupazioni dei cittadini sono molto forti in questa fase. Bisogna contemperare due principi: quello della salvezza della vita, e dall’altra parte operare in sicurezza. Bisogna fare le cose con serietà e prevenire”. A dirlo è il deputato di Leu Guglielmo Epifani in un'intervista a Start, programma di approfondimento di Sky Tg24 (LO SPECIALE MIGRANTI).

"Nuovo ponte Genova? Piccolo miracolo, ma non basta" vedi anche Nuovo ponte di Genova, tutte le immagini dell'inaugurazione. FOTO Per quanto riguarda il nuovo ponte di Genova, per Epifani “è un simbolo a due facce: da una parte dell’incuria, dall’altra della capacità di reagire. In due anni è stato fatto un piccolo miracolo. E’ un ponte bello, solido, essenziale. Cosa che non era il vecchio ponte. Non basta: bisogna mettere la Liguria e Genova nelle condizioni di avere un sistema di trasporto efficiente. Se non c’è, si ferma. Servono dal Terzo Valico alla Gronda”, ribadisce.