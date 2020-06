Il leader della Lega a Timeline: "Conte si sente Re Sole: se le task force non gli danno ragione, allora è pronto a ghigliottinarle, la verità è che abbiamo un governo ostaggio della Cgil che non vuole i voucher e non vuole il modello Genova"

Definisce "assurdo il limite all'uso del contante" che dal primo luglio scende al massimo a 2.000 euro e sulla diserzione degli Stati generali da parte del centrodestra sostiene che "la Lega ha presentato molte proposte concrete per far ripartire il Paese, l'ha fatto non in villa ma in parlamento". Così Matteo Salvini a Timeline su Sky TG24.