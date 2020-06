Il leader della Lega propone un election day insieme alle Regionali, alle Comunali e al referendum per il taglio dei parlamentari. Per il leader della Lega le priorità sono "flat tax e sospensione del codice degli appalti"

Il leader della Lega lamenta poi di non avere ricevuto alcun ascolto in merito alle proposte avanzate dall'opposizione: "Noi abbiamo tentato di collaborare con il governo - rileva - lo abbiamo inondato di proposte. Ascolto da parte del governo: zero. Mi sembra chiaro che ignorino le stesse richieste del presidente Mattarella".

"Priorità flat tax e sospensione codice appalti"

approfondimento

Sondaggi politici Youtrend per Sky TG24: "Lista Conte avrebbe 14,3%"

Le priorità di Salvini sono "due, già presenti in Parlamento come proposte della Lega. Taglio della burocrazia sul modello Genova: significa sospensione del codice degli appalti per 5 anni; taglio delle tasse, flat tax modulata al 15 o 20% in base al reddito. Costo: 13 miliardi, e si aiutano 10 milioni di famiglie".