Dopo la frase dell’assessore alla Sanità di Regione Lombardia, Giulio Gallera, sull’indice di trasmissibilità Rt del coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - GRAFICHE ), proseguono le reazioni e gli attacchi dalla politica. A rilanciare il video in cui l’assessore di Forza Italia spiega che “l’indice Rt a 0,51 significa che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette” è il Movimento 5 Stelle, che su Twitter ha attaccato: “Questa è la Lega in Lombardia”, riferendosi al partito che guida la Regione e criticandone la gestione della pandemia (Gallera è invece di Forza Italia, ndr).

Il tweet ironico del M5S

“Se una persona con Covid-19 dovesse avvicinarlo non sarebbe pericolosa quindi: ne servirebbero ben due di positivi per scalfirlo!”, ironizza il tweet del M5S riferito a Gallera. Il quale, nella serata di venerdì, si era difeso a Stasera Italia: “Sono allibito, ho solo cercato di spiegare in maniera molto semplice quello che sta succedendo”. In un video pubblicato su Facebook l’assessore ha ribadito che “il mio compito è quello di tradurre in modo semplice a tutti i cittadini come si sta diffondendo il virus, quali sono gli strumenti che servono per evitare che questo si diffonda e la sua velocità”.