Coronavirus, gaffe Gallera: Rt 0,51 servono due persone per infettarmi

Gaffe dell’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera. Durante la quotidiana conferenza stampa in Regione sull’emergenza Coronavirus, Gallera ha dato una spiegazione errata sull’indice Rt, l’indice di contagio, sceso in Lombardia a 0,51. “0,51 - ha detto Gallera - cosa vuol dire? Che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette. Questo vuol dire che non è così semplice trovare due persone infette nello stesso momento per infettare me. Quando è a 1 vuol dire che basta che incontri una persona infetta che mi infetto anch’io” ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - GRAFICHE ).

Cosa è l’Rt

L’Rt misura la potenziale trasmissione di un virus, in via statistica. Quando è 2 significa che in media 1 persona contagia mediamente 2 persone, quando è 1 significa che in media 1 persona ne contagia un’altra e così via. L'abbassamento dell'Rt è dovuto in gran parte alle misure di distanziamento sociale e all'uso dei dispositivi di protezione individuale, come le mascherine.

Cosa succede quando Rt è sotto lo zero

Quando Rt è sotto lo zero non vuol dire, però, che una persona positiva non possa trasmettere il virus a un’altra. Lo 0,51 della Lombardia non significa dunque che servano due persone infette per la trasmissione del virus, ma che in media ogni 10 persone già positive si registrano 5 nuovi infetti. In altre parole, ad oggi, sulla base di dati meramente statistici, un malato è in grado di trasmette il Covid a meno di una persona.