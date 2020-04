Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un’intervista a La Stampa, apre al Mes, il cosiddetto Fondo Salva-Stati (COS'È), perché "questa è la partita della vita per noi. E non è ancora finita. Anzi è appena iniziata”. Alla domanda invece sul perché l'Europa dovrebbe darci soldi a fondo perduto per far fronte all’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE), Di Maio chiarisce: “Un finanziamento ‘a fondo perduto’ non significa soldi regalati. Significa entrare in un circuito in cui le risorse finanziarie della Commissione vanno comunque restituite". E a proposito della posizione espressa dal premier Giuseppe Conte sull'urgenza e la necessità di avere le risorse del Recovery Fund, il titolare della Farnesina sottolinea che "Conte ha ragione. Oggi gli aspetti fondamentali sono due: la quantità di soldi e i tempi dello stanziamento. Soprattutto i tempi, che devono essere certi. L'Italia non può aspettare”.

Di Maio: "Colao grande manager e professionista"

Di Maio parla poi del ruolo del capo della task force scelta dal governo per affrontare la fase 2, Vittorio Colao: "Colao è un grande manager e un grande professionista, sta supportando il governo nella fase 2, quella più complicata”. All'ipotesi che possa prendere il posto del premier, replica: "Dopo Draghi ora si inizia con Colao, quale sarà il terzo nome che verrà usato solo per buttare giù Conte? " (LE TAPPE - I PAESI CON IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI - LA MAPPA DEL CONTAGIO - FOTO SIMBOLO).

"Oggi è festa di tutto il Paese"

Infine, un passaggio sulla ricorrenza del 25 aprile: "Oggi è festa nazionale, festa di tutto il Paese e dovremo saper raccogliere l'impegno, lo spirito e il sacrificio che furono dei nostri nonni. Perché quella che abbiamo di fronte, anche se non è una guerra ne ha le sembianze. E provoca gli stessi effetti". E a proposito delle nuove regole per la Fase due della lotta al coronavirus, Di Maio osserva: "Mio padre ha 70 anni, mia madre 65. Il 4 maggio li inviterò a seguire le regole che stabilirà il governo" (COME SPIEGARE IL 25 APRILE AI BAMBINI - I MUSICISTI DELLA SCALA SUONANO "BELLA CIAO").