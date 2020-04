Il 25 aprile è la Festa della Liberazione, ma come spiegare ai bambini perché si festeggia in questo giorno? Per farlo dobbiamo tornare indietro di decenni e parlare dell'occupazione fascista e nazista in Italia e della Resistenza (PERCHÉ SI FESTEGGIA IL 25 APRILE). Ecco alcuni consigli per parlare ai propri figli dell’importanza di questa giornata (STORIA DI BELLA CIAO).

Spiegare cos’è la dittatura e cosa è successo nel Ventennio fascista

La storia del 25 aprile è complessa e per tramandarla in modo chiaro ai bambini si potrebbe partire dalla spiegazione del perché si chiama festa della Liberazione. Attualmente l'Italia è una Repubblica democratica, in cui le libertà sono costituzionalmente garantite, ma un tempo non era così. In modo semplice si può quindi raccontare la storia che ha portato alla liberazione dell’Italia dall'occupazione fascista e nazista.

Parlare dei partigiani e delle azioni eroiche compiute per liberare il Paese

Infine è necessario parlare della Resistenza. Per farlo nel modo più chiaro si possono raccontare le gesta di contadini, studenti, intellettuali, operai, e tutti gli italiani che hanno lottato per liberare il Paese. Si potrebbero descrivere le storie più note di alcuni partigiani o si potrebbe far vedere e ascoltare le testimonianze di chi ha combattuto per la libertà (VIDEO).

Come fare comprendere il senso della celebrazione ai bambini

Per far comprendere attivamente l’importanza della festa della Liberazione al proprio bambino è utile anche farlo partecipare ai numerosi eventi - quest'anno sui social, in streaming e in tv - organizzati durante la giornata in tutte le città italiane. È un modo per far entrare in contatto il piccolo con lo spirito che si diffonde durante queste manifestazioni.

Alcuni esempi e testi che aiutano a spiegare la Festa ai bambini

Strumenti utili per aiutare a spiegare ai propri figli cosa rappresenta per l’Italia il 25 aprile si trovano anche online. Sul sito dello Zecchino d’oro, per esempio, si trova una sorta di favola di Anna Cocci, dell’Anpi di Bologna, che racconta in modo comprensibile anche per i più piccoli cos’era il regime fascista, cosa successe durante la Seconda guerra mondiale e chi erano i partigiani. Per chi ha figli più grandi, su Focus Junior si trovano alcune testimonianze oltre a consigli di letture per i ragazzi sulla Resistenza, come “Fulmine, un cane coraggioso" di Anna e Michele Sarfatti e “La bicicletta di Bartali” di Simone Dini Gandini.