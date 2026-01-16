Offerte Sky
Giorgia Meloni e Sanae Takaichi, selfie in versione manga con la premier del Giappone

Politica

"Due Nazioni lontane, ma sempre più vicine. Amicizia e sintonia", ha scritto Meloni sui social al termine del pranzo offerto dalla sua omologa giapponese, postando la foto nella doppia versione, naturale e 'anime'

ascolta articolo

Un viaggio che sancisce anche un forte legame. L’intesa tra Giorgia Meloni e Sanae Takaichi traspare evidente anche dal post con il selfie di loro due, mostrato assieme alla versione 'anime'. "Due Nazioni lontane, ma sempre più vicine. Amicizia e sintonia", ha scritto Meloni sui social al termine del pranzo offerto dalla sua omologa giapponese. Nel bilaterale Giappone-Italia, sono stati molti i momenti di sentita vicinanza tra le due leader. La premier italiana ha ricevuto in dono dal primo ministro giapponese la mascotte di Green expo, un cesto di disegni realizzati da bambini, e ovviamente gli auguri per il suo compleanno davanti alla stampa. Sanae Takaichi ha definito "un grande onore che Giorgia abbia festeggiato il suo compleanno ieri in Giappone" aggiungendo: "Insieme al popolo giapponese desidero celebrare il compleanno di Giorgia, tanti auguri".

Screenshot
Giorgia Meloni e Sanae Takaichi

