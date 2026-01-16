Meloni incontra Takaichi: "Crediamo molto nell'alleanza Italia-Giappone"

"Questa è la terza volta che io vengo in Giappone in 3 anni che sono al governo e non è stato un caso, è stata una scelta", ha confermato la premier italiana. "Sono il primo leader europeo che viene qui da quando lei si è insediata e approfittiamo per elevare ancora una volta le nostre relazioni bilaterali a livello di partenariato strategico speciale", ha sottolineato ancora
Un partenariato strategico
"La prima volta che sono venuta qui abbiamo elevato i nostri rapporti a livello di partenariato strategico. La seconda volta che sono stata qui nell'ambito del G7 di Hiroshima abbiamo approfittato per discutere di un Piano di azione triennale 2024-2027 per darci degli obiettivi che fossero chiari, definiti e con delle scadenze temporali, che abbiamo rispettato", ha sottolineato Meloni. "Torno qui la terza volta, sono il primo leader europeo che viene qui da quando lei si è insediata e approfittiamo per elevare ancora una volta le nostre relazioni bilaterali a livello di partenariato strategico speciale", ha detto rivolgendosi a Takaichi. La terza visita in Giappone, ha segnalato proprio la premier giapponese, si tiene in occasione del "160esimo anniversario delle nostre relazioni bilaterali che racconta anche quanto siano profonde, quanto siano state durature e continuative le nostre relazioni".
Meloni: "Cooperazione un valore aggiunto, dall'Africa al Gcap"
"Siamo convinti del valore aggiunto di questa cooperazione perché Italia e Giappone condividono sostanzialmente la stessa impostazione di fondo su alcune delle grandi sfide globali che stiamo affrontando, dal governo dell'immigrazione fino al governo dell'intelligenza artificiale, l'autonomia strategica, il rapporto con alcuni continenti strategici" come l'Africa dove "abbiamo due progetti molto simili di cooperazione", ha proseguito Meloni durante il bilaterale con la prima ministra giapponese Sanae Takaichi. "C'è una capacità oltre le nostre relazioni bilaterali di rappresentare insieme un valore aggiunto nella lettura delle grandi sfide mondiali che stiamo attraversando, e chiaramente questo ci consente di avere una cooperazione a 360° straordinaria che parte dalla consapevolezza della nostra identità per saper proiettare le nostre nazioni verso il futuro". "Parliamo - ha aggiunto - di tante cose importanti, di tecnologia, innovazione, spazio, difesa, tutte materie che sono proiettate verso il futuro, ma proprio perché siamo consapevoli del nostro passato. È cioè una cooperazione reale. Del resto la parola 'cooperazione' nella nostra lingua arriva dal latino, lavorare con. Nella cooperazione non c'è mai un soggetto attivo e un soggetto passivo. C'è sempre qualcosa che nasce da un lavoro comune. Esattamente quello che fanno Italia e Giappone. È quello che facciamo ad esempio con il Gcap, che non è solamente un progetto di rafforzamento della difesa, ma è anche un progetto di rafforzamento industriale e tecnologico".
Takaichi: "Grati all'Italia per Osaka, ora al Green Expo del 2027"
Il Giappone è "grato" all'Italia per il suo contributo al "successo" dell'Esposizione universale di Osaka, che si è chiusa lo scorso ottobre. Lo ha ribadito Sanae Takaichi, in apertura del bilaterale presso la residenza ufficiale del primo ministro giapponese (Kantei). Takaichi ha ricordato "il grande successo del Padiglione Italia all'Expo", insignito del premio assoluto per lo sviluppo del tema dal Bureau International des Expositions (Bie), che ha "affascinato tanti visitatori". La premier ha ricordato inoltre che l'Italia parteciperà al Green Expo 2027 in programma a Yokohama.
