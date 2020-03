La nuova stretta sulle misure di contrasto nell’emergenza coronavirus in Italia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI), annunciate dal premier Giuseppe Conte, hanno scatenato una serie di critiche da parte delle forze politiche di opposizione. In particolare, al centrodestra non sono piaciute alcune scelte fatte e soprattutto i modi con cui sono state comunicate. Il leader della Lega Matteo Salvini parla di “improvvisazione e confusione” e chiede un incontro urgente al presidente della Repubblica per tutte le opposizioni perché, dice, “l'uomo solo (o la coppia sola) al comando non bastano per salvare il Paese”. Gli fa eco la leader di FdI Meloni, secondo la quale quella di Conte è una “comunicazione da regime totalitario”. E chiede "la convocazione immediata e ad oltranza del Parlamento" perché "L'Italia è nel caos”. Anche il numero uno di Forza Italia Silvio Berlusconi accusa: “Il governo non si confronta, il Colle ci ascolti” (LE NUOVE MISURE ANNUNCIATE DA CONTE).

Salvini: chiediamo incontro a Colle

"Chiediamo ufficialmente al Presidente Mattarella di convocare tutte le opposizioni unite, vogliamo fortemente, con il cuore e con la testa, dare il nostro contributo", ha annunciato in un video sui social il leader della Lega, Matteo Salvini. "Non vorremmo che qualcuno sottovalutasse anche l'emergenza economica, dopo aver sottovalutato quella sanitaria. Noi vogliamo con tutto il cuore aiutare, collaborare, migliorare, risolvere problemi: ad oggi purtroppo non ci è permesso farlo. Non possiamo stare zitti e assistere ad un disastro, oggi sanitario e umano, domani sociale ed economico” (LA DIFFUSIONE IN ITALIA - NUOVE MISURE RESTRITTIVE IN LOMBARDIA).

Salvini: al governo improvvisazione e confusione

Secondo il segretario leghista, "così non si può andare avanti, fra annunci di notte e confusione di giorno, fra sottovalutazione e improvvisazione, fra ministri che scherzano e morti che aumentano". Commentando i provvedimenti annunciati dal premier Conte, ha detto "meglio tardi (troppo tardi) che mai, ieri notte ci hanno dato retta, annunciando l'ennesimo decreto (che ancora non c'è), anche se mezza Italia si chiede se domani dovrà andare a lavorare o no. Non è questo il modo di agire e dare certezze agli Italiani. Noi insistiamo su altre richieste fondamentali: mascherine e protezioni sanitarie per tutti, il 2020 Anno Bianco di pace fiscale senza tasse e cartelle per imprese e lavoratori e garanzia di copertura economica per tutti, una sveglia all'Europa che dorme, la riapertura immediata del Parlamento”. Salvini accusa: “Il Paese è nel caos, occorre chiarezza e il coinvolgimento di tutti, occorre riaprire il Parlamento perché certe scelte vanno prese tutte insieme, non da soli in una stanza a mezzanotte" (LA LETTERA DI MATTARELLA).

Meloni: comunicazione Conte da regime

Attacchi pesanti all’esecutivo anche da parte di Giorgia Meloni di FdI: "Intollerabili i metodi di comunicazione da regime totalitario utilizzati dal governo: dichiarazioni trasmesse in orari improbabili, con continui ritardi e attraverso la pagina personale di Conte su Facebook, come se in Italia non esistessero le Istituzioni, la televisione di Stato e la stampa. Tutto questo non fa che peggiorare il senso di insicurezza, ansia e incomprensione da parte di tutti noi”. Secondo la leader di Fratelli d’Italia: "Il governo Conte dimostra di non essere in grado di gestire l'emergenza". Poi chiede "la convocazione immediata e ad oltranza del Parlamento. Basta smanie di protagonismo: è il momento di mettere insieme tutte le energie migliori per affrontare questa frase complessa". "L'Italia è nel caos ci sono migliaia di aziende, lavoratori e famiglie che aspettano risposte e il Parlamento non si riunisce da oltre due settimane perché Conte vuole fare tutto da solo. Noi diciamo basta”.

Berlusconi: governo non si confronta, Colle ci ascolti

Anche Silvio Berlusconi accusa il governo: "Forza Italia ha offerto collaborazione istituzionale ed è impegnata a dare il suo contributo al superamento della doppia emergenza, sanitaria ed economica. Il governo invece non ha sinora accettato un concreto confronto e non sembra voler tenere in considerazione le proposte moderate e approfondite del centrodestra. Come centrodestra chiediamo di essere ascoltati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella".

Critiche anche da Renzi

L’annuncio di nuove misure arrivato sabato sera da Conte è stato in parte criticato anche da Italia Viva, una forza politica che fa parte della maggioranza di governo. Il leader Matteo Renzi ha detto: "Noi rispettiamo le regole del governo sulla quarantena. Ma il governo rispetti le regole della democrazia. Si riunisca il Parlamento. E si facciano conferenze stampa, non show su Facebook: questa è una pandemia, non il Grande Fratello. Evitiamo di seminare il panico e di avere una comunicazione istituzionale che assomiglia più a un reality che a una grande pandemia”. Ora, aggiunge, è “fondamentale mettere in campo la liquidità necessaria, o avremo un problema di tenuta" delle imprese. E anche secondo lui serve far “ripartire l'attività parlamentare”.