Urne chiuse a Catanzaro, dove si è votato per le elezioni regionali in Calabria (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - I CANDIDATI - LO SPECIALE REGIONALI DI SKY TG24). Ora sono in corso le operazioni di scrutinio. Sono quattro i candidati che il 26 gennaio, in contemporanea con le elezioni regionali in Emilia-Romagna, si sono sfidati per la presidenza della Regione. A contendersi la carica ci sono Jole Santelli per il centrodestra, Pippo Callipo per il centrosinistra, Francesco Aiello per il Movimento 5 Stelle e il civico Carlo Tansi.

L’affluenza

Alle ore 12 l’affluenza a Catanzaro è stata del 14,97% (13,76% alle precedenti elezioni), più alta rispetto ai dati a livello regionale (10,5%). Alle 19, poi, nel capoluogo la partecipazione è stata del 44,75% (42,12% nel 2014): nella regione il dato è del 35,52% (I DATI SULL'AFFLUENZA IN CALABRIA).

Il confronto con il 2014

Nel 2014, alle scorse regionali, in provincia di Catanzaro, il candidato del centrosinistra Mario Oliverio ottenne il 57,07% dei voti, contro il 27,29 della principale sfidante, Wanda Ferro, del centrodestra. Dati lievemente differenti invece considerando solo il Comune di Catanzaro, in cui Oliverio prese il 51,38% e Ferro il 29,16%.