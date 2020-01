“Da capo politico ho tutti i poteri previsti dallo statuto”. È così che Vito Crimi, il veterano del M5S (CHI È) chiamato a traghettare il Movimento verso un nuovo leader dopo il passo indietro di Luigi Di Maio (FOTOSTORIA), risponde sul suo ruolo. Lo fa in un’intervista al Corriere della Sera, nella quale assicura che tra lui e il ministro degli Esteri non c’è nessuno strappo.

Crimi: “Lavorerò in continuità con il percorso che Luigi ha avviato”

Dalle pagine del giornale, Crimi ha ammesso che questo ruolo “è una sfida, sento una grossa responsabilità”. Ma ha sottolineato di aver avuto “tantissimi attestati di stima, attivisti e colleghi si sentono rassicurati”. “Mi dicono che sono la persona giusta per condurre il Movimento in questo momento di crescita, alla luce della mia lunga esperienza. Ma non farò nessuno strappo, lavorerò in continuità con il percorso che Luigi ha avviato e che io devo portare avanti alla luce delle criticità rilevate”, ha dichiarato Crimi.

“Sul governo non ho il minimo dubbio”

Qualche battuta anche sul governo. “Ha un cronoprogramma da definire e attuare, al di là delle tornate elettorali”, ha detto riferendosi alle prossime Regionali e alla possibilità che l’esecutivo cada in caso di vittoria di Matteo Salvini. Su un ritorno con il leader della Lega, ha assicurato: “No, per carità. Ha dimostrato di essere inaffidabile e codardo”. Sul rapporto col premier Giuseppe Conte, che qualcuno ha definito conflittuale, ha aggiunto: “Mai stato conflittuale, ma sempre di leale confronto e collaborazione. E così continuerà ad essere. Io sul governo non ho il minimo dubbio e lavorerò in continuità”.