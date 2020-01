Partita aperta in Emilia Romagna, Calabria verso il Centrodestra: sarebbe questo lo scenario per le prossime due elezioni regionali che si terranno il 26 gennaio, secondo quanto rilevano i sondaggi dei principali istituti statistici (REGIONALI 2020, DOVE E QUANDO SI VOTA).

Emilia Romagna, Bonaccini e Borgonzoni vicini nei sondaggi

In Emilia Romagna la competizione dovrebbe essere riservata a centrodestra e centrosinistra, con il Movimento 5 stelle a svolgere un ruolo marginale. Finora quasi tutti i sondaggi hanno visto il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini in testa. Ma in media, riporta Agi, lo scarto è intorno ai 2 punti percentuali, inferiore al margine d'errore statistico. Alcune rilevazioni, come quelle realizzate da Ixé o da Izi, lo accreditano invece di un vantaggio più ampio, dai 5 ai 7 punti. Secondo altri due istituti il ritardo della candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni è rimasto stabile o è persino aumentato: per Tecné il 31 dicembre Bonaccini risultava avanti di un punto, per Emg il 18 dicembre il suo vantaggio era salito a +3. Per Swg il 19 novembre era addirittura la Borgonzoni ad essere in testa (unico sondaggio a rilevarlo) per 45 a 43, ma nella rilevazione pubblicata il 9 gennaio la situazione si è invertita, con Bonaccini stimato tra il 45 e il 49% e la candidata leghista tra il 43 e il 47%. Secondo il sondaggio di Swg però nel voto alle liste è il centrodestra ad essere davanti, intorno al 47%, mentre la coalizione di centrosinistra sarebbe indietro di 2-3 punti. In particolare, la Lega (partito della Borgonzoni) risulterebbe essere la prima lista, tra il 29 e il 33%, davanti al Pd fermo tra il 23 e il 27%.

La Calabria verso il centrodestra

In Calabria (TUTTI I CANDIDATI) sembra invece che la partita sia ben poco aperta. Lo conferma l'unico sondaggio pubblicato sulle Regionali calabresi dopo che sono state definite le candidature: si tratta di una rilevazione di Noto sondaggi, secondo cui la candidata del centrodestra Jole Santelli sarebbe addirittura al 52%, con un vantaggio di ben 18 punti sull'avversario di centrosinistro Pippo Callipo, fermo al 34%. Anche in questo caso il Movimento 5 Stelle sarebbe fuori dai giochi, con il suo candidato Aiello stimato intorno al 10%. Va però ricordato – rileva Agi - che la Calabria è una regione con una volatilità elettorale particolarmente alta e non sono quindi da escludersi sorprese, anche vista la scarsità di indagini demoscopiche realizzate alla vigilia.