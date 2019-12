Sdoppiare il ministero dell'Istruzione in "Scuola" e "Università e Ricerca": questa la scelta presa dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e annunciata nella conferenza stampa di fine anno (LA DIRETTA). Conte ha anche comunicato i due nomi che andranno a sostituire Lorenzo Fioramonti, l’ormai ex ministro dell’Istruzione dimessosi il 23 dicembre scorso in polemica con i finanziamenti, a suo dire insufficienti, destinati alla scuola nella manovra 2020. I due neo ministri sono Lucia Azzolina, a cui andrà il dicastero della Scuola, e Gaetano Manfredi, che sarà titolare di Università e Ricerca. Azzolina, dirigente scolastico, è attualmente sottosegretario alla Scuola in quota Movimento 5 Stelle. Manfredi è rettore dell'Università Federico II di Napoli.

Conte: "Scelta migliore per potenziare il settore"

“Ringrazio il ministro Fioramonti: abbiamo la necessità, l’ho già detto, di rilanciare il comparto dell’università - ha detto Conte nel corso della conferenza stampa del 28 dicembre -. Non è vero che non abbiamo compiuto passi avanti, penso all’Agenzia nazionale delle ricerche che introdurremo nel 2020 per fare da coordinamento tra i vari livelli. Ora bisogna fare qualche sforzo in più, dobbiamo rilanciare un piano straordinario per i ricercatori, incrementare i fondi per il diritto allo studio. Mi sono convinto che la cosa migliore sia separare il comparto scuola dal comparto ricerca e università. Mi farò latore della creazione di un nuovo ministero dell’Università e della Ricerca e affiancherò il neo ministro per una ricognizione di un mese in cui sentiremo tutti gli stakeholder”.