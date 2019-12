Dirigente scolastico e attuale sottosegretario alla Scuola in quota Movimento 5 Stelle, Lucia Azzolina è stata nominata il 28 dicembre 2019 nuovo ministro della Scuola (mentre a Università e Ricerca va Gaetano Manfredi) dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La decisione di dividere il Miur in due è stata annunciata nel corso della conferenza stampa di fine anno (LA DIRETTA) del premier, che ha dovuto scegliere l'erede (in questo caso eredi) di Lorenzo Fioramonti, dimissionario titolare dell’Istruzione, che ha lasciato l’incarico il 23 dicembre in polemica con i fondi, a suo dire insufficienti, destinati alla scuola nella legge di bilancio per il 2020.

L’insegnamento e l’impegno nel sindacato

Siracusana, 37 anni, laureata in filosofia e poi in giurisprudenza, Azzolina ha insegnato all’Iis “Quintino Sella” di Biella. Da docente, una delle sue battaglie è stata quella contro le "classi pollaio", problematica per cui presentò anche un disegno di legge. Azzolina ha anche una specializzazione per insegnare Storia e filosofia e un'abilitazione all'insegnamento per gli studenti diversamente abili e, dopo la seconda laurea in giurisprudenza, ha svolto la pratica forense occupandosi di diritto scolastico. Nell'estate 2019 si è classificata tra gli idonei del concorso per dirigente scolastico. Nel suo curriculum c’è infine l’impegno nel sindacato: la neo ministra è stata attiva all’interno dell’Anief, l’Associazione nazionale insegnanti e formatori, prima in Piemonte e poi in Lombardia.

La carriera politica

A gennaio 2018 Azzolina si è candidata alle primarie del M5S per il collegio del Piemonte 2 (Novara, Biella, Vercelli, Verbania, parte della provincia di Alessandria), risultando la donna più votata e riuscendo a farsi eleggere alla Camera con il voto del 4 marzo 2018. Il 13 settembre 2019, dopo la crisi che ha portato alla caduta dell’esecutivo Conte I, Azzolina è stata nominata sottosegretario di Stato al ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel nuovo governo Conte II. È stata una delle artefici del decreto Scuola: da sottosegretaria ha infatti rappresentato il governo in Aula e in commissione alla Camera durante la sua approvazione. Per questo, come denunciò lei stessa all'epoca, fu oggetto di attacchi, insulti e minacce su Facebook, in occasione delle quali Fioramonti le espresse la propria solidarietà ammettendo che la collega di partito aveva dato "un enorme contributo al decreto Scuola". Sempre durante il suo incarico di sottosegretaria, Azzolina si è spesso espressa a favore dello Ius Culturae, sostenendo che "non regala la cittadinanza, ma la integra" e ritenendo necessario aprire "un sano dibattito nel Paese" sul tema della cittadinanza: "Dobbiamo integrare i bimbi che lo meritano - aveva detto - bisogna parlarne e capire anche cosa ne pensa il mondo della scuola direttamente interessato".