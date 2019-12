Le parole dell'anno scorso

Alla sua 'prima' conferenza di fine anno, esattamente 12 mesi fa, il 28 gennaio 2018, Conte si trattenne per tre ore coi cronisti, per l'evento organizzato dall'ordine, in collaborazione con l'Associazione stampa parlamentare. Location meno ambiziosa, ovvero la sala polifuzionale della presidenza del Consiglio nella Galleria Colonna, con al fianco il portavoce Rocco Casalino, il premier si dilungò nell'assicurare sulla tenuta del governo che guidava allora, sostenuto dalla coalizione M5s-Lega. "Questa esperienza di governo funziona e continuerà a farlo perché si regge su un'amalgama perfettamente riuscita del giallo e del verde. I due colori rimangono distinti ma si è creata una perfetta amalgama alla quale contribuisco anche io", disse. "Vi do una notizia: ai vertici non c'è mai stata una seria litigata o un'articolazione dialettica vivace. Forse siamo anche un po' noiosi".

"Mai una litigata"

"La possibilità di un tagliando non è da escludere - aggiunse poi -. Quando si cammina insieme, si fa un percorso insieme, è bene fermarsi un attimo a riflettere, vedere cosa fare meglio e incrementare il programma. Quello del rimpasto è un discorso che esula alla sensibilità del presidente del Consiglio. Questa esigenza, se ci sarà, maturerà in seno a una delle parti politiche. Se e quando si porrà il problema, lo valuteremo, ma siamo al periodo ipotetico del terzo, quarto o quinto grado".

Il rimpasto non ci fu

Il rimpasto poi non ci fu, il M5s dimezzò i voti alle Europee di maggio, la Lega li raddoppiò. E Salvini tentò 'il colpo' - non riuscito - di andare 'all'incasso' con le politiche anticipate. Un anno dopo, stesso premier, alleati diversi attendono le dichiarazioni di stamattina.