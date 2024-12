Manovra 2025, prosegue l’esame al Senato. Domani l’ok definitivo

Il testo passerà in Aula nel primo pomeriggio, poi sabato è prevista l’approvazione finale. Probabile che si proceda con la fiducia, anche alla luce degli 800 emendamenti presentati dalle opposizioni: "Nel caso fossero stati presentati pochi si sarebbe potuto anche pensare di discuterli ed affrontarli - spiega Guido Liris, relatore del disegno di legge - ma visti gli sviluppi e il clima di ostruzione per motivi di tempo non possiamo permetterci ulteriori esami, pena l'esercizio provvisorio"

Dopo la pausa per le festività natalizie riprende in Senato l’iter del testo della Manovra. L'esame in commissione si chiuderà oggi ma senza entrare nel merito e la Legge di Bilancio poi passerà in Aula nel primo pomeriggio, dove è destinata a incassare il via libera definitivo domani, 28 dicembre. Difficile che possa concretizzarsi l'ipotesi di andare avanti senza mettere la fiducia, anche alla luce degli 800 emendamenti presentati dalle opposizioni che nei giorni scorsi hanno protestato con forza contro un esame blindato e senza modifiche, necessario per scongiurare l'esercizio provvisorio. Una prassi che avviene da anni, ma che secondo i senatori è un monocameralismo di fatto "mortifica" ed "umilia" il Parlamento.