"Non abbiamo mai discusso i nomi né sulla Campania né nelle altre regioni. I nomi si ufficializzano insieme". A chiarirlo è la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, dopo che Silvio Berlusconi, martedì, aveva fatto sapere che il candidato per la Campania sarebbe stato Stefano Caldoro. Per l'ex premier sul nome c’era già l’intesa con Meloni e con Salvini, e oggi ha spiegato: "C'è un nome che tutti avremo considerato, potete immaginare qual è (Mara Carfagna, ndr) ma visto che non intende candidarsi, il nome che possiamo mettere in campo è Stefano Caldoro" (TUTTE LE ELEZIONI DEL 2020).

Lega: "Ora programmi, poi candidati"

Prima delle precisazioni di Meloni sulla questione, erano arrivate anche quelle della Lega. ”La Lega sta ragionando di programmi e squadra, il dibattito sui candidati governatori verrà dopo", hanno spiegato dal Carroccio. Mentre da FdI avevano già precisato: "Sul nome del candidato non ci risulta si sia chiuso alcun accordo. L'intesa che c'è è che in Campania sia Fi a dover individuare il nome del candidato però non c'è nulla di deciso. Così come per la Puglia e le Marche spetta a Fdi indicare il nome".

M5s: su voto di maggio si decide entro il 10 dicembre

Intanto, anche il M5s si prepara alle elezioni regionali. Il Movimento ha nominato i referenti regionali in vista del voto che si terrà a maggio in Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto. I referenti, si legge in una mail del Movimento di questa mattina, "avranno il compito di proporre il percorso da seguire per le elezioni", come, "sondare" o "contattare" liste civiche con cui fare una "eventuale coalizione", esplorare la possibilità di "candidature esterne" e verranno affiancati da un referente del gruppo parlamentare. Insieme formuleranno una proposta "il più possibile condivisa" entro il "10 dicembre".